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МОК: поддержка Лондоном бойкота россиян противоречит правилам международного спорта

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на позицию Великобритании о бойкоте россиян.
МОК: поддержка Лондоном бойкота россиян противоречит правилам международного спорта
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Правительство Великобритании оказалось не готово принять подход нейтральности в отношении квалификационных олимпийских соревнований в Лондоне. Более того, оно предложило государственную поддержку тем британским атлетам, которые решили бы бойкотировать турнир.

Такая поддержка бойкота противоречит правилам международного спорта и Олимпийской хартии», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

До этого в Лондоне постановили, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям на территории страны только при условии подписания декларации о нейтралитете.

Ранее сообщалось, что Лондон не сможет принять олимпийские квалификационные турниры из-за позиции по России.

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