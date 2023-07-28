МОК: поддержка Лондоном бойкота россиян противоречит правилам международного спорта

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на позицию Великобритании о бойкоте россиян.

«Правительство Великобритании оказалось не готово принять подход нейтральности в отношении квалификационных олимпийских соревнований в Лондоне. Более того, оно предложило государственную поддержку тем британским атлетам, которые решили бы бойкотировать турнир.

Такая поддержка бойкота противоречит правилам международного спорта и Олимпийской хартии», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

До этого в Лондоне постановили, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям на территории страны только при условии подписания декларации о нейтралитете.

Ранее сообщалось, что Лондон не сможет принять олимпийские квалификационные турниры из-за позиции по России.