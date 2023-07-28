МОК: поддержка Лондоном бойкота россиян противоречит правилам международного спорта
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«Правительство Великобритании оказалось не готово принять подход нейтральности в отношении квалификационных олимпийских соревнований в Лондоне. Более того, оно предложило государственную поддержку тем британским атлетам, которые решили бы бойкотировать турнир.
Такая поддержка бойкота противоречит правилам международного спорта и Олимпийской хартии», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.
До этого в Лондоне постановили, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям на территории страны только при условии подписания декларации о нейтралитете.
Ранее сообщалось, что Лондон не сможет принять олимпийские квалификационные турниры из-за позиции по России.