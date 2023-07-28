Кукуляк назначен главным арбитром матча второго тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) назвал арбитров, назначенных на матчи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщается на официальном сайте РФС, встречу между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом» рассудит бригада арбитра Евгения Кукуляка.

Игра состоится 29 июля в Ростове-на-Дону и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что контрольно‑дисциплинарный комитет РФС отклонил просьбу «Пари Нижнего Новгорода» об отмене красной карточки защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ с «Зенитом».