Кукуляк назначен главным арбитром матча второго тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»
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Как сообщается на официальном сайте РФС, встречу между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом» рассудит бригада арбитра Евгения Кукуляка.
Игра состоится 29 июля в Ростове-на-Дону и начнётся в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что контрольно‑дисциплинарный комитет РФС отклонил просьбу «Пари Нижнего Новгорода» об отмене красной карточки защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ с «Зенитом».