Федерация фехтования Украины считает незаконным решение о дисквалификации Харлан
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«Решение по дисквалификации Харлан незаконно и должно быть отменено. Вопрос «отсутствия проявления уважения», который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего поединок судьи, который не зафиксировал в действиях Ольги нарушений на момент его завершения. Данный вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами FIE», — говорится в заявлении ФФУ.
27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе, после чего покинула дорожку.
Ранее Харлан заявила, что украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки.