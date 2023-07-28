Федерация фехтования Украины считает незаконным решение о дисквалификации Харлан

Федерация фехтования Украины (ФФУ) выступила с заявлением относительно дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане.

«Решение по дисквалификации Харлан незаконно и должно быть отменено. Вопрос «отсутствия проявления уважения», который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего поединок судьи, который не зафиксировал в действиях Ольги нарушений на момент его завершения. Данный вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами FIE», — говорится в заявлении ФФУ.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее Харлан заявила, что украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки.