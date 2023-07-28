Узнать больше

Федерация фехтования Украины считает незаконным решение о дисквалификации Харлан

Короткая ссылка
Федерация фехтования Украины (ФФУ) выступила с заявлением относительно дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане.
Федерация фехтования Украины считает незаконным решение о дисквалификации Харлан
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Frej/MB Media

«Решение по дисквалификации Харлан незаконно и должно быть отменено. Вопрос «отсутствия проявления уважения», который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего поединок судьи, который не зафиксировал в действиях Ольги нарушений на момент его завершения. Данный вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами FIE», — говорится в заявлении ФФУ.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее Харлан заявила, что украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить