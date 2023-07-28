Спортивный директор «Аякса» не уверен, что клуб подпишет Сперцяна

Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат прокомментировал информацию об интересе нидерландского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Никто не сможет с уверенностью сказать, можно ли вести бизнес с «Краснодаром». Нет даже уверенности в том, что мы вообще постараемся подписать Сперцяна. Есть правительство с чёткими санкционными списками. Мы пытаемся понять, разрешат они нам эту сделку или нет», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.

По данным СМИ, нидерландский клуб предложил «Краснодару» за 23-летнего армянина €8,5 млн.

Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет получить за Сперцяна €18 млн.