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Спортивный директор «Аякса» не уверен, что клуб подпишет Сперцяна

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Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат прокомментировал информацию об интересе нидерландского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Спортивный директор «Аякса» не уверен, что клуб подпишет Сперцяна
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Никто не сможет с уверенностью сказать, можно ли вести бизнес с «Краснодаром». Нет даже уверенности в том, что мы вообще постараемся подписать Сперцяна. Есть правительство с чёткими санкционными списками. Мы пытаемся понять, разрешат они нам эту сделку или нет», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.

По данным СМИ, нидерландский клуб предложил «Краснодару» за 23-летнего армянина €8,5 млн.

Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет получить за Сперцяна €18 млн.

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