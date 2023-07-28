Харлан: украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о готовности своих соотечественников соревноваться со спортсменами из России.

«Сегодня я хочу сказать, что украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки», — приводит слова Харлан AFP.

27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую саблистку после того как она не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане.

Ранее Харлан призналась, что кричала от боли после дисквалификации.