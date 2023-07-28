Фетисов: не знаю, повлияет ли допуск украинцев к турнирам с участием России на МОК

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что решение Министерства молодёжи и спорта Украины о снятии запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами не повлияет на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Не знаю, повлияет ли допуск украинцев к турнирам с участием России на МОК. Не уверен, что это решение связано с решением по Олимпиаде», — приводит слова Фетисова ТАСС.

27 июля Минспорта Украины сняло запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими под нейтральным флагом.

Ранее Фетисов заявил, что пока не видит шансов на участие российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.