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Фетисов: не знаю, повлияет ли допуск украинцев к турнирам с участием России на МОК

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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что решение Министерства молодёжи и спорта Украины о снятии запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами не повлияет на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Фетисов: не знаю, повлияет ли допуск украинцев к турнирам с участием России на МОК
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не знаю, повлияет ли допуск украинцев к турнирам с участием России на МОК. Не уверен, что это решение связано с решением по Олимпиаде», — приводит слова Фетисова ТАСС.

27 июля Минспорта Украины сняло запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими под нейтральным флагом.

Ранее Фетисов заявил, что пока не видит шансов на участие российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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