Фетисов: не знаю, повлияет ли допуск украинцев к турнирам с участием России на МОК
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«Не знаю, повлияет ли допуск украинцев к турнирам с участием России на МОК. Не уверен, что это решение связано с решением по Олимпиаде», — приводит слова Фетисова ТАСС.
27 июля Минспорта Украины сняло запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими под нейтральным флагом.
Ранее Фетисов заявил, что пока не видит шансов на участие российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.