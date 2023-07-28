Олимпийский комитет России будет сотрудничать с НОК Мали, Намибии, Эсватини

Олимпийский комитет России (ОКР) заключил меморандум о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Мали, Намибии и Эсватини.

Как сообщается на сайте ОКР, целями сотрудничества стран являются обеспечение соблюдения Олимпийской хартии, защита прав спортсменов, тренеров, других специалистов в области спорта, а также содействие развитию массового спорта.

Сторонами будет осуществляться деятельность по организации двусторонних соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, развитие взаимовыгодного сотрудничества в области научного и технического содействия спортивному движению, а также обмен информацией и консультации по всем видам спорта.

Меморандумы в рамках второго саммита Россия — Африка, который проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге, подписали президент ОКР Станислав Поздняков, глава НОК Мали Хабиб Сиссоко, глава НОК Намибии Абнер Хоагуб, а также глава НОК Эсватини Адам Мтетва.

Ранее Поздняков заявил, что российские спортсмены должны быть готовы к допуску на международные соревнования.