Украинская саблистка Харлан призналась, что кричала от боли после дисквалификации

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свою дисквалификацию на чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане.

«Я поступала по воле сердца, когда решила не пожимать руку этой спортсменке. Меня убило то, что меня хотят дисквалифицировать и дать чёрную карту. Я кричала от боли», — заявила Харлан в социальных сетях.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее сообщалось, что украинскую саблистку дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира.