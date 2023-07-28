Украинская саблистка Харлан призналась, что кричала от боли после дисквалификации
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«Я поступала по воле сердца, когда решила не пожимать руку этой спортсменке. Меня убило то, что меня хотят дисквалифицировать и дать чёрную карту. Я кричала от боли», — заявила Харлан в социальных сетях.
27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к сопернице, но та выставила саблю вперёд и не подпустила её к себе, после чего покинула дорожку.
Ранее сообщалось, что украинскую саблистку дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке на чемпионате мира.