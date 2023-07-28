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Сальников: на Игры дружбы нужно пригласить спортсменов со всех стран мира

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что приглашения на Игры дружбы должны получить спортсмены из всех стран мира.

«Я считаю, что если наша страна решила провести у себя Игры дружбы, то двери на эти соревнования должны быть открыты для всех без исключения», — цитирует Сальникова ТАСС.

Он дал понять, что не против участия в соревнованиях спортсменов с Украины.

«Будем надеяться, что все приглашённые приедут в Россию», — заявил Сальников, отвечая на соответствующий вопрос.

Немногим ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. В соревновательную программу вошли 27 видов спорта: 22 олимпийских и пять неолимпийских.

Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Сальников заявил, что мировой рекорд Колесникова будет зарегистрирован по стандартной процедуре.

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