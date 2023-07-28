Сальников: на Игры дружбы нужно пригласить спортсменов со всех стран мира
«Я считаю, что если наша страна решила провести у себя Игры дружбы, то двери на эти соревнования должны быть открыты для всех без исключения», — цитирует Сальникова ТАСС.
Он дал понять, что не против участия в соревнованиях спортсменов с Украины.
«Будем надеяться, что все приглашённые приедут в Россию», — заявил Сальников, отвечая на соответствующий вопрос.
Немногим ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. В соревновательную программу вошли 27 видов спорта: 22 олимпийских и пять неолимпийских.
Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Сальников заявил, что мировой рекорд Колесникова будет зарегистрирован по стандартной процедуре.