Сальников: на Игры дружбы нужно пригласить спортсменов со всех стран мира

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что приглашения на Игры дружбы должны получить спортсмены из всех стран мира.

«Я считаю, что если наша страна решила провести у себя Игры дружбы, то двери на эти соревнования должны быть открыты для всех без исключения», — цитирует Сальникова ТАСС.

Он дал понять, что не против участия в соревнованиях спортсменов с Украины.

«Будем надеяться, что все приглашённые приедут в Россию», — заявил Сальников, отвечая на соответствующий вопрос.

Немногим ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что министерство планирует позвать украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. В соревновательную программу вошли 27 видов спорта: 22 олимпийских и пять неолимпийских.

Соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Сальников заявил, что мировой рекорд Колесникова будет зарегистрирован по стандартной процедуре.