Сальников: мировой рекорд Колесникова будет зарегистрирован по стандартной процедуре
«Процедура стандартная, всё будет проведено согласно требованиям. Это не первый рекорд мира, который регистрируется для ратификации, все условия нам понятны», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Колесников 27 июля в рамках финала Кубка России по плаванию в Казани побил рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Он показал результат — 23,55 секунды.
Ранее двукратный призёр Олимпиады Колесников заявил, что в случае необходимости поделится призовыми деньгами с тренером.