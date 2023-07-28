Сальников: мировой рекорд Колесникова будет зарегистрирован по стандартной процедуре

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о правилах регистрации мирового рекорда Климента Колесникова.

«Процедура стандартная, всё будет проведено согласно требованиям. Это не первый рекорд мира, который регистрируется для ратификации, все условия нам понятны», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Колесников 27 июля в рамках финала Кубка России по плаванию в Казани побил рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Он показал результат — 23,55 секунды.

Ранее двукратный призёр Олимпиады Колесников заявил, что в случае необходимости поделится призовыми деньгами с тренером.