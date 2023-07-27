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Призёр Олимпиады Колесников — о призовых для тренера: найдём точки соприкосновения

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Двукратный призёр Олимпиады по плаванию Климент Колесников дал понять, что в случае необходимости поделится призовыми деньгами с тренером.

«Вчера вручили призовые за победу — один миллион рублей. Тренерам, кстати, вручают? Надеюсь, что да. Но если нет, найдём точки соприкосновения», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».

Колесников 27 июля в рамках финала Кубка России по плаванию в Казани побил рекорд мира на дистанции 50 м на спине. Он показал результат — 23,55.

Ранее сообщалось, что Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России по плаванию.

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