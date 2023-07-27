Зобнин: «Спартак» не должен позволять себе играть расхлябанно в концовках матчей
«Во втором тайме, кроме последних минут, мы контролировали игру, были подходы, могли забивать ещё больше. В концовке была минутная расхлябанность у всей команды, чуть не упустили победу», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что «вся команда работала на результат».
«Мне не показалось, что это был мой шикарный матч. Было очень жарко, в такую погоду тяжело двигаться, очень душно. Хорошо, что забили второй мяч и выиграли», — добавил Зобнин.
Матч первого тура группы D в Краснодаре завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Зобнин забил первый мяч (21-я минута).
«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».
Ранее Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Антона Зиньковского в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».