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Зобнин: «Спартак» не должен позволять себе играть расхлябанно в концовках матчей

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин считает, что футболисты столичной команды слишком рано поверили в победу над «Краснодаром» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.

«Во втором тайме, кроме последних минут, мы контролировали игру, были подходы, могли забивать ещё больше. В концовке была минутная расхлябанность у всей команды, чуть не упустили победу», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «вся команда работала на результат».

«Мне не показалось, что это был мой шикарный матч. Было очень жарко, в такую погоду тяжело двигаться, очень душно. Хорошо, что забили второй мяч и выиграли», — добавил Зобнин.

Матч первого тура группы D в Краснодаре завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Зобнин забил первый мяч (21-я минута).

«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Антона Зиньковского в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».

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