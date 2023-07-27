Абаскаль назвал Зобнина игроком, который уничтожает на свободном пространстве

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает Романа Зобнина одним из футболистов, который внёс основной вклад в победу над «Краснодаром» в матче группового этапа Кубка России.

«Роман — футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества и забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

По словам 34-летнего испанского специалиста, «Спартак» должен был забивать больше мячей после 22 ударов по воротам соперника.

«Ирали достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости. Должны были наносить удары более точно. Тогда такой концовки мы бы не увидели», — добавил Абаскаль.

Матч первого тура группы D в Краснодаре завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Зобнин забил первый мяч (21-я минута).

«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Антона Зиньковского в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».