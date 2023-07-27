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В МОК призвали проявлять чуткость к украинским спортсменам

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В Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что необходимо относиться с пониманием к спортсменам с Украины и не давать волю эмоциям.

В МОК призвали проявлять чуткость к украинским спортсменам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Украинская саблистка Ольга Харлан 27 июля не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рад решению FIE дисквалифицировать Харлан за отказ пожать руку россиянке.

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