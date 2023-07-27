Поздняков рад решению FIE дисквалифицировать Харлан за отказ пожать руку россиянке

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Я рад, что FIE уважает свои собственные правила. Для фехтования это очень чувствительная вещь», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что Харлан отстранят на 60 дней за отказ пожать руку россиянке.