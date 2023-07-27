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Поздняков рад решению FIE дисквалифицировать Харлан за отказ пожать руку россиянке

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Поздняков рад решению FIE дисквалифицировать Харлан за отказ пожать руку россиянке
  • Gettyimages.ru

«Я рад, что FIE уважает свои собственные правила. Для фехтования это очень чувствительная вещь», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.

Ранее сообщалось, что Харлан отстранят на 60 дней за отказ пожать руку россиянке.

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