Свитолина призвала уважать решение украинцев не жать руки россиянам

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала уважать решение спортсменов не жать руки россиянам.

«Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша поддержка идёт Ольге Харлан», — написала Свитолина в социальных сетях.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.

Ранее Алексей Якименко заявил, что его не удивило отстранение украинской саблистки Ольги Харлан.