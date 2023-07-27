Свитолина призвала уважать решение украинцев не жать руки россиянам
- РИА Новости
«Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша поддержка идёт Ольге Харлан», — написала Свитолина в социальных сетях.
27 июля украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.
Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.
Ранее Алексей Якименко заявил, что его не удивило отстранение украинской саблистки Ольги Харлан.