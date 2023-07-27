Россиянин Пётр Жихарев показал лучший результат на дистанции 100 м баттерфляем в финале Кубка России в Казани.

Его время — 51.06.

Вторым стал Роман Шевляков (51.18). Третий — Андрей Минаков (51.38).

В заплыве на дистанции 200 м на спине у девушек лучшей стала белорусская спортсменка Анастасия Шкурдяй (2:08.76). Вторая — Рената Гайнуллина (2:11.57), третья — Дарья Устинова (2:12.60).

На дистанции 100 м вольным стилем первое место у Марии Каменевой, показавшей время 53.93. На втором месте — Дарья Трофимова (54.02). Третье время у Дарьи Клепиковой (54.07).

Кубок России по плаванию проходит в Казани с 25 по 30 июля.

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