Якименко: даже представить не мог, что россияне и украинцы не будут жать друг другу руки

Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко прокомментировал ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«Когда выступал я сам, даже представить не мог, что россияне и украинцы не будут жать друг другу руки после поединков. Конечно, эмоции никто не отменял, но уважение всегда присутствовало. Отношения с украинцами всегда были нормальными. В крайнем случае удавалось решить все спорные вопросы вне дорожки. К сожалению, мы прекрасно понимаем, что современный мир очень сильно поменялся — и уже ничто не шокирует», — приводит слова Якименко RT.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия.

Ранее Якименко заявил, что его не удивило отстранение украинской саблистки Ольги Харлан.