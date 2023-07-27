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Якименко не удивило отстранение саблистки Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой

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Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко заявил, что его не удивило отстранение украинской саблистки Ольги Харлан от соревнований после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Якименко не удивило отстранение саблистки Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой
  • Gettyimages.ru

«Все подобные ситуации чётко прописаны в правилах соревнований. Если соперники не поприветствовали друг друга и не пожали руки, бой считается незаконченным. Оговариваются санкции и в случае других грубых нарушений, как-то броска маски или других частей экипировки. Это прямая чёрная карточка. Красную же дают, например, за выход за пределы дорожки. Поэтому отстранение Харлан удивления не вызвало. На мой взгляд, не было ничего сложного в том, чтобы пожать Смирновой руку и просто шагнуть в следующий этап. Но она сделала другой выбор, а правила никто не отменял», — сказал Якименко RT.

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия.

Ранее Галина Горохова отреагировала на отстранение украинской саблистки Ольги Харлан.

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