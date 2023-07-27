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Матыцин назвал правильным решение FIE дисквалифицировать саблистку Харлан

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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Матыцин назвал правильным решение FIE дисквалифицировать саблистку Харлан
  • РИА Новости

«FIE приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку.

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