Матыцин назвал правильным решение FIE дисквалифицировать саблистку Харлан

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

«FIE приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.

Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку.