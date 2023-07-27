Матыцин назвал правильным решение FIE дисквалифицировать саблистку Харлан
- РИА Новости
«FIE приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
27 июля украинская саблистка не пожала руку россиянке после победы в 1/32 финала турнира. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку.
Харлан получила чёрную карту за отказ от рукопожатия и была дисквалифицирована.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал восстановить дисквалифицированную саблистку.