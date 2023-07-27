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Оргкомитет Всемирных игр дружбы представил логотип турнира

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Оргкомитет первых Всемирных игр дружбы представил логотип соревнований.
Оргкомитет Всемирных игр дружбы представил логотип турнира
  • РИА Новости

Презентация логотипа прошла на стенде Министерства спорта России на саммите «Россия — Африка».

«Крепкое рукопожатие, изображённое на логотипе Игр, — это универсальный символ приветствия, согласия и взаимного уважения», — приводит слова директора оргкомитета Игр Алексея Сорокина РИА Новости.

Турнир пройдёт с 15 по 29 сентября 2024 года. Основным центром игр станут столичные «Лужники».

Ранее Алексей Сорокин рассказал подробности проведения соревнований.

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