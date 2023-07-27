Президент «Атлетико Тальерес» сообщил об интересе ЦСКА и «Краснодара» к Валоесу
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«Переход Диего в «Краснодар» возможен, если российский клуб заплатит столько, сколько стоит футболист. Время ещё есть. Он также интересен ЦСКА, который предлагают за него слишком маленькую сумму», — приводит слова Фасси Sport24.
В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 23 матчах за «Атлетико». Контракт полузащитника с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче первого тура группового этапа Кубка России.