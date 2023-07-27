КДК РФС отклонил просьбу «Пари НН» об отмене красной карточки Александрова в матче с «Зенитом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил просьбу «Пари НН» об отмене красной карточки защитника Виктора Александрова в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«ЭСК РФС заключила, что Александров удалён правильно. Поэтому КДК не отменил красную карточку для игрока и оставил дисквалификацию в одну игру», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Александров был удалён на 51‑й минуте встречи после нарушения против полузащитника санкт-петербургской команды Зелимхана Бакаева. Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Ранее Малком попрощался с «Зенитом» после перехода в «Аль-Хиляль».