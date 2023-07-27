Навка: я бы точно не отказалась от интервью с Песковым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не исключила появления в своём новом проекте пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с которым они состоят в браке.

«Конечно, Дмитрий Сергеевич меня очень поддерживает во всех моих проектах и начинаниях. Кто знает, возможно, мы ещё и увидим его интервью. Я думала об этом и уверена, что результат получился бы интересным! Я бы точно не отказалась от интервью с таким героем», — цитирует Навку ТАСС.

Фигуристка запустила интервью-шоу «Команда», где впервые выступила в роли ведущей и интервьюера. В проекте повествуется о россиянах, добившихся успеха в разных областях, а также об их командах, которые вдохновляли и поддерживали героев на разных этапах.

В шоу Навки уже поучаствовали футболист Андрей Аршавин, певец Григорий Лепс, писатель Александр Цыпкин и дизайнер Артемий Лебедев.

Ранее Навка рассказала о большой работе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и её генерального директора Александра Когана по возвращению отечественных спортсменов на международную арену.