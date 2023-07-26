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Игрок «Крыльев» Цыпченко обсудит смену цвета волос, если не забьёт десять мячей за сезон

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Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко заявил, почему поставил перед собой цель забить как минимум десять голов в новом сезоне.

«Меня спросили о моих планах на сезон — и на данный момент моё ощущение такое. Даже если Генич предложит, то налысо бриться точно не буду! Если кто-то предложит перекрасить волосы — обсудим», — цитирует Цыпченко Metaratings.

В сезоне-2022/23 24-летний форвард провёл 31 матч за самарскую команду, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс.

Ранее «Крылья Советов» одержали победу над «Уралом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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