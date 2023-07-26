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Бах: на Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об особенностях Олимпийских игр в Париже.
Бах: на Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Для меня большая честь пригласить атлетов со всего мира сюда, в Париж, во Францию, чтобы отпраздновать спортивные достижения через девиз «Быстрее, выше, сильнее». Сегодня МОК направит приглашения 203 олимпийским комитетам со всего мира, у меня будет возможность передать лично приглашения девяти национальным олимпийским комитетам и команде беженцев.

Фундаментальная идея Олимпийских игр — мирное соревнование. На Олимпиаде 2024 года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры», — сказал Бах на пресс-конференции в Париже.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре.

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