Узнать больше

Карпов: «Вердер» предложил «Локомотиву» €2,5 млн за Тикнизяна

Короткая ссылка
Немецкий «Вердер» предложил €2,5 млн за защитника московского «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.
Карпов: «Вердер» предложил «Локомотиву» €2,5 млн за Тикнизяна
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, московский клуб готов отпустить 24-летнего армянина за €5,5 млн.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил два мяча в двух матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что гол Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Урал» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить