Карпов: «Вердер» предложил «Локомотиву» €2,5 млн за Тикнизяна

Немецкий «Вердер» предложил €2,5 млн за защитника московского «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, московский клуб готов отпустить 24-летнего армянина за €5,5 млн.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил два мяча в двух матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что гол Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Урал» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.