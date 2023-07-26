Карпов: «Вердер» предложил «Локомотиву» €2,5 млн за Тикнизяна
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, московский клуб готов отпустить 24-летнего армянина за €5,5 млн.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил два мяча в двух матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что гол Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Урал» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.