Фигуристка Цибинова: порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб

Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала о финансовых проблемах в начале карьеры из-за переезда в Москву.

«Жить было нелегко, особенно в смысле трат. Порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб. Потом продали квартиру в Ярославле, купили здесь, стало попроще, но всё равно объективно на фигурное катание очень большие затраты», — цитирует Цибинову «Спорт-Экспресс».

На счету Цибиновой две победы на этапах Кубка России. На чемпионате страны в 2021 году в Челябинске она заняла восьмое место. За прокат произвольной программы Цибинова получила 134,72 балла, в сумме за два дня — 203,56. После этого турнира фигуристка перестала участвовать в соревнованиях.

Ранее Цибинова заявила, что ушла из фигурного катания из-за нечестных результатов.