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Фигуристка Цибинова: порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб

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Российская фигуристка Ксения Цибинова рассказала о финансовых проблемах в начале карьеры из-за переезда в Москву.
Фигуристка Цибинова: порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Жить было нелегко, особенно в смысле трат. Порой приходилось последние деньги искать, чтобы банально купить хлеб. Потом продали квартиру в Ярославле, купили здесь, стало попроще, но всё равно объективно на фигурное катание очень большие затраты», — цитирует Цибинову «Спорт-Экспресс».

На счету Цибиновой две победы на этапах Кубка России. На чемпионате страны в 2021 году в Челябинске она заняла восьмое место. За прокат произвольной программы Цибинова получила 134,72 балла, в сумме за два дня — 203,56. После этого турнира фигуристка перестала участвовать в соревнованиях.

Ранее Цибинова заявила, что ушла из фигурного катания из-за нечестных результатов.

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