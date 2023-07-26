Украинский шпажист Рейзлин снялся с поединка против россиянина Анохина на ЧМ

Украинский шпажист Игорь Рейзлин снялся с поединка против россиянина Вадима Анохина в рамках 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане.

Перед началом поединка российский шпажист вышел на дорожку, но украинец так и не появился.

В следующем раунде Анохин встретится с победителем поединка между швейцарцем Максом Хайнцером и австралийцем Лачланом Круком.

Турнир в Милане проходит с 22 по 30 июля.

Ранее глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинцы не примут участие в дисциплинах, в которых будут представлены фехтовальщики из России и Белоруссии.