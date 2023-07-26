Контракт квотербека Херберта на $262,5 млн стал самым крупным в истории НФЛ

Квотербек Джастин Херберт продлил контракт с клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лос-Анджелес Чарджерс» до 2029 года.

Как сообщает ESPN, за пять лет 25-летний американец получит $262,5 млн.

Таким образом, контракт квотербека «Лос-Анджелес Чарджерс» стал самым крупным в истории НФЛ.

В прошедшем сезоне «Чарджерс» вместе с Хербертом вышли в плей-офф НФЛ впервые с 2018 года.

Ранее сообщалось, что НФЛ оштрафовала бывшего владельца клуба «Вашингтон Коммандерс» Дэна Снайдера на $60 млн за сексуальные домогательства к своей сотруднице Тиффани Джонстон.