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Контракт квотербека Херберта на $262,5 млн стал самым крупным в истории НФЛ

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Квотербек Джастин Херберт продлил контракт с клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лос-Анджелес Чарджерс» до 2029 года.
Контракт квотербека Херберта на $262,5 млн стал самым крупным в истории НФЛ
  • AP
  • © Jae C. Hong

Как сообщает ESPN, за пять лет 25-летний американец получит $262,5 млн.

Таким образом, контракт квотербека «Лос-Анджелес Чарджерс» стал самым крупным в истории НФЛ.

В прошедшем сезоне «Чарджерс» вместе с Хербертом вышли в плей-офф НФЛ впервые с 2018 года.

Ранее сообщалось, что НФЛ оштрафовала бывшего владельца клуба «Вашингтон Коммандерс» Дэна Снайдера на $60 млн за сексуальные домогательства к своей сотруднице Тиффани Джонстон.

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