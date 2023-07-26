Нападающий «Спартака» Николсон вернулся в Россию
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
В московском клубе сообщили «Чемпионату», что 26-летний ямаец 26 июля пройдёт медицинское обследование.
При этом нападающий пропустит матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром», который состоится 27-го числа, из-за дисквалификации.
На Золотом кубке КОНКАКАФ Николсон принял участие в пяти встречах, но не отметился результативными действиями. Сборная Ямайки дошла до полуфинала, где уступила команде Мексики со счётом 0:3.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Хесус Медина не полетит с командой на игру с «Краснодаром».