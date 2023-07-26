Нападающий «Спартака» Николсон вернулся в Россию

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что нападающий Шамар Николсон вернулся в расположение команды после участия в Золотом кубке Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В московском клубе сообщили «Чемпионату», что 26-летний ямаец 26 июля пройдёт медицинское обследование.

При этом нападающий пропустит матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром», который состоится 27-го числа, из-за дисквалификации.

На Золотом кубке КОНКАКАФ Николсон принял участие в пяти встречах, но не отметился результативными действиями. Сборная Ямайки дошла до полуфинала, где уступила команде Мексики со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Хесус Медина не полетит с командой на игру с «Краснодаром».