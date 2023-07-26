Владельцу «Тоттенхэма» Льюису предъявлено обвинение в инсайдерской торговле в США

Британскому миллиардеру Джо Льюису, владеющему лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур», предъявлено обвинение в инсайдерской торговле в США.

По словами прокурора США по Южному округу штата Нью‑Йорк Дэмиана Уильямса, 86-летний британец передавал друзьям, включая личных пилотов, помощников и романтических партнёров, внутреннюю информацию из компаний, в которых был инвестором.

«Затем эти люди торговали этой внутренней информацией и зарабатывали миллионы долларов на фондовом рынке. Благодаря Льюису эти ставки были беспроигрышными. Он использовал инсайдерскую информацию в качестве вознаграждения сотрудникам или как подарки друзьям и любовникам. Это классическая корпоративная коррупция и мошенничество, и оно противоречит закону», — приводит слова Уильямса Bloomberg.

Льюис владеет «Тоттенхэмом» с 2001 года. Ему предъявлены обвинения по 19 пунктам, которые касаются периода с 2013 по 2021 годы. По данным Forbes, состояние Льюиса составляет $6,1 млрд.

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