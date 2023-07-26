Воробьёв считает, что «Оренбургу» по силам обыграть ЦСКА в Кубке России

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА.

«Ничего не помешает «Оренбургу» обыграть ЦСКА. У нас игроков хватает, чтобы провести ротацию. Наверное, кто-то будет отдыхать из тех футболистов, которые играли в матче со «Спартаком». Но тут решит тренер», — приводят слова Воробьёва «Известия».

По словам нападающего, ему хочет забить команде Владимира Федотова, под руководством которого ему не удалось закрепиться в основном составе «Сочи».

«Хочется забить, да. Негатива к кому-то за тот период не испытываю. Просто хочется забить ЦСКА. Но мне хочется забивать в любой игре, любой команде», — заявил он.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний россиянин забил мяч в ворота столичного «Спартака».

Подопечные Иржи Ярошика сыграют с ЦСКА 26 июля. Встреча пройдёт в Оренбурге и начнётся в 16:15 по мск.

Ранее нападающий «Леона» Виктор Давила попрощался с болельщиками мексиканского клуба перед переходом в ЦСКА.