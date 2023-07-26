Касагранде: полузащитник «Зенита» Барриос получил предложение от «Пачуки»
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Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале, трансфер 29-летнего колумбийца может осложнить переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Фламенго», так как санкт-петербургский клуб летом расстанется с нападающим Малкомом и, вероятно, хавбеком Венделом.
По информации источника, уход стольких лидеров может заставить сине-бело-голубых наложить вето на трансфер Клаудиньо.
В нынешнем сезоне Барриос принял участие в двух матчах за петербуржцев и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Барриос заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон.