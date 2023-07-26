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Касагранде: полузащитник «Зенита» Барриос получил предложение от «Пачуки»

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Мексиканская «Пачука» сделала официальное предложение полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Вильмару Барриосу.
Касагранде: полузащитник «Зенита» Барриос получил предложение от «Пачуки»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале, трансфер 29-летнего колумбийца может осложнить переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Фламенго», так как санкт-петербургский клуб летом расстанется с нападающим Малкомом и, вероятно, хавбеком Венделом.

По информации источника, уход стольких лидеров может заставить сине-бело-голубых наложить вето на трансфер Клаудиньо.

В нынешнем сезоне Барриос принял участие в двух матчах за петербуржцев и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Барриос заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон.

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