Клаудиньо: рады, что Малкому выпал новый вызов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил переход одноклубника Малкома в «Аль-Хиляль».

«Конечно же, он — важнейший игрок, лучший игрок прошлого сезона, лучший бомбардир команды. Нам будет его не хватать. Но мы должны адаптироваться, учиться играть без него. В свою очередь рады, что ему выпал новый вызов, его ждут новые приключения, будем переживать и болеть за него», — цитирует Клаудиньо пресс-служба клуба.

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн. По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.