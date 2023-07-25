Семак оценил победу «Зенита» в матче Кубка России с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды над «Ахматом» в первом туре Кубка России.

«Очень хороший первый тайм, во второй половине были моменты, когда мы слишком низко садились, позволяли создавать моменты у своих ворот. Но после второго мяча контролировали концовку. Некоторые подсели физически, но игровую практику получили те, кто меньше играл», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:0. У «Зенита» отличились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80-я).

Таким образом, «Зенит» набрал три очка и возглавил группу C.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Ахмат» встретится с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что «Зенит» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Сан-Паулу» Нестора.