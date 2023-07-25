ESPN Brasil: «Зенит» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Сан-Паулу» Нестора

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN Brasil, трансфер может состояться в ближайшее время.

По информации источника, «Сан‑Паулу» не будет препятствовать переходу Нестора, если петербургский клуб сделает «достойное предложение» по футболисту.

В сезоне-2022/23 бразилец провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Сан‑Паулу» рассчитан до 28 февраля 2028 года.

Ранее сообщалось, что Нерес не хочет переходить в «Зенит».