ESPN Brasil: «Зенит» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Сан-Паулу» Нестора
Как сообщает ESPN Brasil, трансфер может состояться в ближайшее время.
По информации источника, «Сан‑Паулу» не будет препятствовать переходу Нестора, если петербургский клуб сделает «достойное предложение» по футболисту.
В сезоне-2022/23 бразилец провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Сан‑Паулу» рассчитан до 28 февраля 2028 года.
Ранее сообщалось, что Нерес не хочет переходить в «Зенит».