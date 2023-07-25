Сарвели: думаю, у Тикнизяна есть шанс уехать в топ-чемпионат

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели высказался об игре защитника Наира Тикнизяна.

«Тикнизян — хороший футболист. Думаю, у него есть шанс уехать в топ-чемпионат», — цитирует Сарвели «Чемпионат».

Тикнизян в сезоне-2022/23 в чемпионате и Кубке России в 37 матчах забил пять мячей и сделал пять результативных передач. 24-летний защитник в составе сборной Армении в июне в отборочных встречах на чемпионат Европы 2024 года с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) отметился голом и результативной передачей.

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