Галактионов поблагодарил игроков «Локомотива» за характер в матче Кубка России с «Уралом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Уралом» в Кубке России.

«Есть определённые моменты, которые не понравились, но ребята молодцы, что проявили характер. Они правильно отнеслись к игре. Их надо похвалить, что добились положительного результата», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе столичного клуба мячи забили Вильсон Изидор (34-я минута) и Наир Тикнизян (49-я). У екатеринбургского клуба отличился Тимур Аюпов (восьмая минута).

Таким образом, «Локомотив» набрал три очка и возглавил группу B.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Рубином», а «Урал» встретится с «Ростовом».

Ранее Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл «Локомотиву» в Кубке России.