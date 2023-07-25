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Галактионов поблагодарил игроков «Локомотива» за характер в матче Кубка России с «Уралом»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Уралом» в Кубке России.
Галактионов поблагодарил игроков «Локомотива» за характер в матче Кубка России с «Уралом»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Есть определённые моменты, которые не понравились, но ребята молодцы, что проявили характер. Они правильно отнеслись к игре. Их надо похвалить, что добились положительного результата», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе столичного клуба мячи забили Вильсон Изидор (34-я минута) и Наир Тикнизян (49-я). У екатеринбургского клуба отличился Тимур Аюпов (восьмая минута).

Таким образом, «Локомотив» набрал три очка и возглавил группу B.

В следующем туре железнодорожники сыграют с «Рубином», а «Урал» встретится с «Ростовом».

Ранее Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл «Локомотиву» в Кубке России.

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