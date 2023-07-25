Генсек FIFPro Бэр-Хоффманн: Мбаппе вправе доработать контракт и затем принять решение
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«Он имеет полное право выполнить условия контракта и доиграть его до конца, а затем принять решение о том, где он хочет играть и работать. В этом и заключается суть правила Босмана и свобода, которую имеет игрок», — цитирует Бэра-Хоффманна The Times.
Как сообщает журналист CBS Джеймс Бендж в социальных сетях, саудовский клуб готов не только заплатить парижскому клубу €300 млн за трансфер футболиста, но и платить самому Мбаппе €700 млн за сезон.
Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.
Ранее Болт выразил желание вернуться в спорт из-за слухов о зарплате в €700 млн для Мбаппе.