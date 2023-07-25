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ЦСКА не ведёт переговоры о переходе защитника «Слована» Ловата

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Московский ЦСКА не ведёт переговоры о переходе левого защитника «Слована» из Братиславы Лукаса Ловата.
ЦСКА не ведёт переговоры о переходе защитника «Слована» Ловата
  • globallookpress.com
  • © Daniela PorcelliJP/Keystone Press Agency

Как сообщает журналист Карен Саркисян в своём Telegram-канале, вариант с 26-летним бразильцем обсуждался в московском клубе, но в приоритете на эту позицию другие игроки.

В нынешнем сезоне Ловат принял участие в двух матчах за «Слован» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с братиславским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Виллиан Роша не перейдёт в бразильский «Фламенго».

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