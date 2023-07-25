«Динамо» уступило «Пари НН» по пенальти в матче первого тура Кубка России

«Динамо» проиграло «Пари НН» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Юрана (4:3).

В составе бело-голубых мяч забил Ярослав Гладышев на 9-й минуте. У нижегородцев отличился Эдгар Севикян на 7-й минуте.

Таким образом, «Пари НН» набрал три очка и возглавил группу D.

В следующем туре нижегородский клуб сыграет со «Спартаком», а «Динамо» встретится с «Краснодаром».

Ранее «Локомотив» обыграл «Урал» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.