Болт выразил желание вернуться в спорт из-за слухов о зарплате в €700 млн для Мбаппе
- Gettyimages.ru
- © Alex Davidson
«Я готов возобновить карьеру ради этой годовой зарплаты в размере $776 млн», — написал Болт в социальных сетях.
Как сообщает журналист CBS Джеймс Бендж в социальных сетях, саудовский клуб готов не только заплатить парижскому клубу €300 млн за трансфер футболиста, но и платить самому Мбаппе €700 млн за сезон.
Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался переходить в «Аль-Хиляль».