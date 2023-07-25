Болт выразил желание вернуться в спорт из-за слухов о зарплате в €700 млн для Мбаппе

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции ямайский спринтер Усэйн Болт высказался о возможном возвращении в спорт.

«Я готов возобновить карьеру ради этой годовой зарплаты в размере $776 млн», — написал Болт в социальных сетях.

Как сообщает журналист CBS Джеймс Бендж в социальных сетях, саудовский клуб готов не только заплатить парижскому клубу €300 млн за трансфер футболиста, но и платить самому Мбаппе €700 млн за сезон.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался переходить в «Аль-Хиляль».