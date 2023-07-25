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Федерация футбола Мали не исключила проведения товарищеского матча со сборной России в будущем

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В Федерации футбола Мали приняли решение не проводить товарищеский матч со сборной России в сентябре.
Федерация футбола Мали не исключила проведения товарищеского матча со сборной России в будущем
  • РИА Новости

«В сентябре мы не сможем организовать товарищескую встречу между командами Мали и России, уже запланирован матч с Кот-д'Ивуаром. Однако в будущем вполне возможно организовать товарищеский матч наших сборных. Возможно, будут вестись переговоры на этот счёт», — приводит слова пресс-службы Sport24.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах по проведению товарищеского матча между Катаром и Россией в сентябре.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что УЕФА в скором времени снимет санкции с России.

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