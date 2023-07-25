«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча первого тура РПЛ с «Зенитом»

«Пари НН» принял решение обратиться в ЭСК РФС по итогам матча первого тура РПЛ с «Зенитом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нижегородский клуб просит рассмотреть эпизоды с неудалением игроков петербургского клуба на третьей и 33-й минутах, также момент с неназначенным пенальти на 44-й в ворота «Зенита», а также удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака. Мячи забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минуты). Нижегородская команда осталась в меньшинстве во втором тайме после удаления Александрова (51-я).

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал мнение, что удаление сломало игру «Пари НН» в матче с «Зенитом».