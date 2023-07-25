Узнать больше

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча первого тура РПЛ с «Зенитом»

Короткая ссылка
«Пари НН» принял решение обратиться в ЭСК РФС по итогам матча первого тура РПЛ с «Зенитом».
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча первого тура РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нижегородский клуб просит рассмотреть эпизоды с неудалением игроков петербургского клуба на третьей и 33-й минутах, также момент с неназначенным пенальти на 44-й в ворота «Зенита», а также удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака. Мячи забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минуты). Нижегородская команда осталась в меньшинстве во втором тайме после удаления Александрова (51-я).

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал мнение, что удаление сломало игру «Пари НН» в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить