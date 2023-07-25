Sport24: «Зенит» рассматривает полузащитника «Марселя» Ундера как замену Малкому
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Как сообщает Sport24, санкт-петербургский клуб рассматривает 26-летнего турка в качестве замены нападающему Малкому, который должен перейти в саудовский «Аль-Хиляль».
На счету Ундера 18 голов и 12 голевых передач в 93 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее бывший капитан московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением об уходе Малкома из «Зенита».