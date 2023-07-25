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Агент Карраскаля заявил, что ЦСКА не получил ни одного приемлемого предложения по игроку

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Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию о том, что сторона 25-летнего колумбийца пытается расторгнуть контракт с московским клубом.
Агент Карраскаля заявил, что ЦСКА не получил ни одного приемлемого предложения по игроку
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы никогда не пытались и не пытаемся разорвать контракт с ЦСКА. Такой вариант невозможен. Работаем исключительно над продажей Карраскаля», — приводит слова Лопеса Sport24.

По словам агента, на данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю.

«Мы продолжаем работать над этим. Более того, мы помогаем клубу», — заявил он.

Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля.

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