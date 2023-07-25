Посол России в Польше заявил, что расследование в отношении хоккеиста Сергеева может затянуться

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что расследование в отношении российского хоккеиста Максима Сергеева, подозреваемого в шпионаже, может затянуться.

«То, что стало известно общественности, выглядит несерьёзно. Сергеев якобы что‑то снимал, какие‑то граффити на стене. Но когда польские спецслужбы в кого‑то вцепляются, то отпускают очень неохотно. Следствие может идти месяцы и годы», — сказал Андреев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».

По его словам, всякий россиянин, кто собирается в Польшу, должен учитывать возможные риски и недружественные действия.

«Занимаемся его консульским сопровождением. Но каких‑то надежд на справедливость пока нет, говорить пока рано», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

В июне стало известно, что агентство внутренней безопасности Польши арестовало российского спортсмена по подозрению в шпионаже. Позже партнёр хоккеиста по польскому клубу «Заглембе» подтвердил, что Сергеев был задержан в Польше. 20-летнему россиянину грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что посольство России потребовало от Польши сведения о задержанном российском хоккеисте.