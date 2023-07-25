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УЕФА допустил «Осасуну» до еврокубков после разбирательства в CAS

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил испанскую «Осасуну» до участия в Лиге конференций сезона-2023/24.
УЕФА допустил «Осасуну» до еврокубков после разбирательства в CAS
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

Как сообщается на официальном сайте испанского клуба, «Осасуна» предоставила новые доказательства защиты права участвовать в европейских кубках.

УЕФА пришёл к выводу, что «Осасуна» стала «жертвой обстоятельств», произошедших 10 лет назад, и допустил команду из Памплоны до участия в Лиге конференций.

Также организация открыл дисциплинарное дело в отношении клуба за обращение в суды общей юрисдикции в рамках данного процесса. При этом «Осасуна» согласилась со штрафом, наложенным УЕФА, и пообещала не подавать апелляцию на это и не обращаться в суды общей юрисдикции по спортивным вопросам.

В январе Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам бывших руководителей испанского клуба по обвинению в организации договорных матчей. Согласно материалам дела, «Осасуна», борясь за выживание в Ла Лиге в сезонах-2012/13 и 2013/14, подкупила футболистов «Бетиса» и «Вальядолида», чтобы те сдали игры.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» готов к решению УЕФА об исключении из еврокубков.

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