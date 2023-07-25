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Слуцкий: не знаю Баринова, но Дзюба рассказывал, что он туповат

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Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба обсудили полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.
Слуцкий: не знаю Баринова, но Дзюба рассказывал, что он туповат
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Бара туповат, Артём рассказывал. Это Артём рассказывал мне! Я Бару не знаю», — заявил Слуцкий в эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу». 

«Дима, не слушай бегемота!» — отшутился Дзюба.

В сезоне-2022/23 Баринов участвовал в 34 матчах «Локомотива», забил два гола и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока действует до конца сезона-2025/26.

Ранее бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о Леониде Слуцком.

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